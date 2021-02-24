Украина

Реал планирует отдать украинца в аренду.

Мадридский Реал планирует отдать в аренду украинского вратаря Андрея Лунина, который проигрывает конкуренцию Тибо Куртуа.

По информации издания La Razon, в услугах вратаря сборной Украины заинтересован Эйбар и Гранада.

Гранада испытывает проблемы на вратарской позиции, так как Руи Силва перейдет в Бетис по окончанию контракта.

У Эйбара также не все гладко. Лидер клуба Марко Дмитрович подписал предварительный контракт с Севильей.

Реал, в свою очередь, готов подписать вратаря Леванте Дани Карденаса, который стал открытием текущего сезона.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.