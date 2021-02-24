Кипер рассказал, как совершенствуется.
Анатолий Трубин, instagram.com/anatoliytrubin81
24 февраля 2021, 11:21
Вратарь донецкого Шахтера Анатолий Трубин прокомментировал важность совершенствования для футболиста.
"Помимо физических качеств, для вратаря важны и некоторые черты характера. Смелость, надежность, уравновешенность. Стараюсь воспитывать в себе наилучшие", — написал кипер в Instagram-аккаунте.
В текущем сезоне на счету Трубина 16 матчей за "горняков" во всех турнирах, 8 из которых он провел на ноль.
Ранее сообщалось, что Трубин вошел в сборную самых дорогих тинэйджеров по версии Transfermarkt.