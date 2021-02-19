Украинец признан лучшим молодым игроком на своей позиции.
Анатолий Трубин, ФК Шахтер
19 февраля 2021, 18:07
Вратарь Шахтера Анатолий Трубин попал в символическую сборную самых дорогих тинейджеров по версии Transfermarkt.
Авторитетный портал оценивает украинского голкипера в 7 миллионов евро.
Помимо Трубина в состав попали: Неко Уильямс (Ливерпуль, 10 млн евро), Вильям Салиба (Ницца, 17), Бенуа Бадиашиле (Монако, 25), Раян Аит-Нури (Вулверхэмптон, 20), Эдуардо Камавинга (Ренн, 60), Мэйсон Гринвуд (МЮ, 50), Флориан Виртц (Байер, 45), Педри (Барселона, 50), Ансу Фати (Барселона, 80) и Фабиу Силва (Вулверхэмптон, 25).