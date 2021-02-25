Украина

Специалист проанализировал игру Руха.

Помощник главного тренера львовского Руха Александр Грицай прокомментировал игру команды в матче с Шахтером и проанализировал следующего соперника команды.

"Проигрывать всегда неприятно, особенно Шахтеру. Все мы ищем положительные моменты даже в поражениях. Считаю, к следующему матчу ребята подойдут в хорошем настроении.

Колос — это достаточно опытная команда. Все игроки поиграли на уровне украинской Премьер-лиги. Это сбалансированная команда, которая хорошо играет на атаку. В двух последних турах они не пропустили ни одного мяча. С Шахтером сыграли вничью, поэтому в обороне у них все в порядке. Все же мы будем стараться найти ключи к их воротам".

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"Лично знаю главного тренера Колоса Руслана Костышина. Ранее много с ним играл в футбол. Он является настоящим бойцом, поэтому своей команде он прививает силовой футбол. Мы постараемся навязать борьбу.

Игроки Колоса хорошо себя чувствуют в единоборствах. Тем не менее, мы не должны уступить именно в этом компоненте. В некоторых моментах нужно подстроиться под игру соперника, но в целом мы будем стараться играть в свой футбол", — цитирует Грицая официальный сайт Руха.