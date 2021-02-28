Украина

Специалист раскритиковал арбитра встречи.

Главный тренер львовского Руха Иван Федик прокомментировал поединок против Колоса в рамках УПЛ (1:2).

"Впечатления такие: по плану было убийство тупым неизвестным судьей — как у Агаты Кристи. Он и дальше будет оставаться неизвестным, если так продолжит судить матчи. Проблема тех, кто составлял тот план, мы играем до конца.

Просто проанализируйте игру на этом стадионе и вы поймете. Я не буду сейчас конкретизировать. Я никого не обвиняю. Проанализируйте и будете потом говорить. Хотели все победить, проявили характер в меньшинстве, вырвали победу. Благодарен за это игрокам, скажем так

Я не позволю издеваться над моей командой, соответственно я делал замечания и главному, и четвертом арбитру! Может им распечатать правила, чтобы почитали?".

Также Федик оценил игру футболистов персонально.

"Белый сыграл хорошо, играя персонально с одним из футболистов Колоса. Он с этим справился.

Гол Кухаревич? Коля такой, что его надо постоянно подгонять, иначе может заснуть. Этим мы и занимались со скамейки. Забил второй гол в сезоне, теперь может назвать себя мини-бомбардиром.

Дали Борячуку выйти с первых минут, потому что он очень хотел сыграть после операции, хотя Бойчук также хорошо выглядел. Решение принимали буквально сегодня", — цитирует Федика ТК Футбол 1/2/3.

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