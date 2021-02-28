Специалист раскритиковал арбитра встречи.
ИВАН ФЕДИК, ФК РУХ ЛЬВОВ
28 февраля 2021, 10:04
Главный тренер львовского Руха Иван Федик прокомментировал поединок против Колоса в рамках УПЛ (1:2).
"Впечатления такие: по плану было убийство тупым неизвестным судьей — как у Агаты Кристи. Он и дальше будет оставаться неизвестным, если так продолжит судить матчи. Проблема тех, кто составлял тот план, мы играем до конца.
Просто проанализируйте игру на этом стадионе и вы поймете. Я не буду сейчас конкретизировать. Я никого не обвиняю. Проанализируйте и будете потом говорить. Хотели все победить, проявили характер в меньшинстве, вырвали победу. Благодарен за это игрокам, скажем так
Я не позволю издеваться над моей командой, соответственно я делал замечания и главному, и четвертом арбитру! Может им распечатать правила, чтобы почитали?".
Также Федик оценил игру футболистов персонально.
"Белый сыграл хорошо, играя персонально с одним из футболистов Колоса. Он с этим справился.
Гол Кухаревич? Коля такой, что его надо постоянно подгонять, иначе может заснуть. Этим мы и занимались со скамейки. Забил второй гол в сезоне, теперь может назвать себя мини-бомбардиром.
Дали Борячуку выйти с первых минут, потому что он очень хотел сыграть после операции, хотя Бойчук также хорошо выглядел. Решение принимали буквально сегодня", — цитирует Федика ТК Футбол 1/2/3.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.