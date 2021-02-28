Специалист эмоционально оценил игру команд.
РУСЛАН КОСТЫШИН, ФОТО ФК КОЛОС КОВАЛЕВКА
28 февраля 2021, 09:39
Главный тренер ковалевского Колоса Руслан Костышин прокомментировал поражение от Руха в УПЛ (1:2).
"Каждая команда может забрать очки. Тем более Рух, который зимой усилился. Это уже моя работа, как подвести команду к Динамо, провести работу над ошибками.
Я не знаю, что там было из двух фолов. Сначала показали штрафной, затем судья поменял решение... Здесь надо смотреть. Пусть судья ответит".
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"Когда футболист бежит на большой скорости, минимальное движение сбивает его. Он не рисовал здесь первую желтую Дениса.
Момент с голом? Если там был толчок, гол не надо было засчитывать. Так произошло. Надо исправлять ситуацию", — цитирует Костышина ТК Футбол 1/2/3.
Напомним, в первом тайме Колос забил странный гол после нарушения правил.
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