Украина

Специалист эмоционально оценил игру команд.

Главный тренер ковалевского Колоса Руслан Костышин прокомментировал поражение от Руха в УПЛ (1:2).

"Каждая команда может забрать очки. Тем более Рух, который зимой усилился. Это уже моя работа, как подвести команду к Динамо, провести работу над ошибками.

Я не знаю, что там было из двух фолов. Сначала показали штрафной, затем судья поменял решение... Здесь надо смотреть. Пусть судья ответит".

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"Когда футболист бежит на большой скорости, минимальное движение сбивает его. Он не рисовал здесь первую желтую Дениса.

Момент с голом? Если там был толчок, гол не надо было засчитывать. Так произошло. Надо исправлять ситуацию", — цитирует Костышина ТК Футбол 1/2/3.

Напомним, в первом тайме Колос забил странный гол после нарушения правил.

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