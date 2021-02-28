Украина

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты центрального поединка 16-го тура УПЛ.

В центральном поединке 16-го тура украинской Премьер-лиги луганская Заря в гостях одержала минимальную победу над донецким Шахтером со счетом 1:0.

Единственный гол подопечные Виктора Скрипника смогли забить на последних минутах встречи, играя уже в меньшинстве, после того как Екатерина Монзуль удалила с поля защитника луганчан Жуниньо.

Автором победного гола стал Иванисеня, замкнувший передачу во вратарской от партнера по команде.

Предлагаем Вашему вниманию обзор поединка:

Шахтер — Заря 0:1

Гол: Иванисеня, 90+5.



Шахтер: Трубин — Додо, Витао, Матвиенко, Исмаили — Майкон — Тете (Соломон, 77), Марлос, Алан Патрик (Маркос Антонио, 65), Тайсон — Мораес.



Заря: Василь — Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Жуниньо — Юрченко (Цыганикс, 81), Назарина, Кочергин (Хомченовский, 13) — Кабаев (Иванисеня, 73), Гладкий (Шахаб, 72), Сайядманеш.



Предупреждения: Алан Патрик — Назарина.



На 79-й минуте был удален Жуниньо (Заря) (грубое нарушение).