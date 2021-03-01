Украина

Врач киевского клуба рассказал о новостях с лазарета.

Главный врач киевского Динамо Андрей Шморгун рассказал о ситуации с травмированными игроками "бело-синих", в число которых попали Денис Попов, Беньямин Вербич, Денис Гармаш, Клейтон, Владимир Костевич и Никита Бурда.

"У Дениса Попова травма икроножной мышцы, он находится на лечении. Для выздоровления ему понадобится как минимум три недели.

Беньямин Вербич продолжает восстановление после повреждения мышцы задней поверхности бедра. Динамика реабилитации положительная, но о конкретных сроках пока рано говорить.

Денис Гармаш восстанавливается после воспаления ахиллового сухожилия, уже начал беговую работу. У него хорошая динамика, все идет по плану. А Клейтон, в свою очередь, уже вернулся к занятиям в общей группе.

Владимир Костевич, у которого травма крестообразной связки, на данный момент продолжает реабилитацию в Польше. В Украину он вернется уже когда сможет приступить к беговой работе.

Что касается Никиты Бурды, то в январе ему сделали повторную операцию на ахилле. Сроки восстановления после такого вмешательства длительные — около полугода”, — приводит слова Шморгуна пресс-служба киевского клуба.

Отметим, что в своем последнем матче Динамо обыграло Львов и воспользовалось поражением Шахтера, оторвавшись от "горняков" на четыре очка в турнирной таблице УПЛ.