Полузащитник Динамо прокомментировал победу над ФК Львов.
Виталий Буяльский, фото ФК Динамо
01 марта 2021, 09:50
Виталий Буяльский считает, что в победе над ФК Львов в 16-м туре чемпионата Украины важную роль сыграл гол Артема Беседина.
"Быстрый гол всегда оказывает влияние на ход матча, – цитирует полузащитника Динамо официальный сайт клуба. – Особенно в нашем чемпионате, где много команд действуют против нас закрыто".
Следующий матч Динамо проведет в среду, 3 марта, в 1/4 финала Кубка Украины против Колоса.
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