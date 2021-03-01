Украина

Полузащитник Динамо прокомментировал победу над ФК Львов.

Виталий Буяльский считает, что в победе над ФК Львов в 16-м туре чемпионата Украины важную роль сыграл гол Артема Беседина.

"Быстрый гол всегда оказывает влияние на ход матча, – цитирует полузащитника Динамо официальный сайт клуба. – Особенно в нашем чемпионате, где много команд действуют против нас закрыто".

Следующий матч Динамо проведет в среду, 3 марта, в 1/4 финала Кубка Украины против Колоса.

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