Украина

Стали известны арбитры матчей 1/4 финала Кубка Украины.

Комитет арбитров УАФ назначил судейские бригады на четвертьфинальные поединки Кубка Украины, которые пройдут в среду, 3 марта — сообщил официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Верес — Заря

Луцк, стадион Авангард, 14:00. Арбитр — Козыряцкий (Запорожье), ассистенты — Котубей (Закарпатская обл.), Маланчук (Черновецкая обл.), четвертый арбитр — Блавацкий (Львов), судейский наблюдатель — Шандор (Львов). Делегат УАФ — Прозоровский (Винница). Офицер безопасности УАФ — Регелюк (Винница).

Динамо — Колос

Киев, НСК Олимпийский, 17:00. Арбитр — Шурман (Киевская обл.), ассистенты — Запороженко, Высоцкий (оба — Запорожье), четвертый арбитр — Серпутько (Одесса), судейский наблюдатель — Задиран (Днепр). Арбитр VAR — Коваленко (Полтава), ассистент VAR — Скрипка (Кропивницкий), наблюдатель VAR — Ярмолинский (Киевская обл.). Делегат УАФ — Нечипоренко (Харьков). Офицер безопасности УАФ — Бортник (Харьков).

Днепр-1 — Александрия

Днепр, стадион Днепр-Арена, 19:00. Арбитр — Шандор (Львов), ассистенты — Матяш (Донецк), Жуков (Харьков), четвертый арбитр — Пасхал (Херсон), судейский наблюдатель — Мельничук (Симферополь). Делегат УАФ — Спичек (Киев).

Агробизнес — Шахтер

Киев, стадион Динамо имени В.Лобановского, 19:00. Арбитр — Бойко (Киевская обл.), ассистенты — Холодинский (Харьковская обл.), Чертопляс (Херсон), четвертый арбитр — Соловьян (Киев), судейский наблюдатель — Дзюба (Киев). Арбитр VAR — Балакин (Киевская обл.), ассистент VAR — Корнийко (Миргород), наблюдатель VAR — Швецов (Одесса). Делегат УАФ — Кучер (Ровно).

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