Украина

Также наставник "горняков" намерен провести удачную кампанию в Лиге Европы.

Главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру подвел итоги учебно-тренировочного сбора в Турции, а также рассказал о целях "горняков" на вторую половину сезона.

"Мы готовы. Мы очень хотим, чтобы быстрее начались соревнования — чемпионат, Лига Европы и Кубок Украины. Мы очень настроены на то, чтобы выиграть Кубок и чемпионат, и провести хорошую кампанию в Лиге Европы.

Команда показала, что чувствует себя хорошо психологически и физически. Те ребята, которые были травмированы, смогли восстановиться. Ребята выходят на уровень других игроков. Поэтому мы очень довольны и выходим из сборов оптимистами", — приводит слова Каштру ТК Футбол 1/2/3.

Напомним, что после 13 туров Шахтер занимает второе место в турнирной таблице УПЛ, отставая от Динамо на один балл.