Украина

До назначения главным тренером Олимпика, украинский специалист не тренировал команды УПЛ более 18 лет.

Главный тренер донецкого Олимпика Юрий Калитвинцев установил рекорд чемпионата Украины по самой длительной паузе в работе наставником в УПЛ. Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

До противостояния 16-го тура чемпионата Украины против Миная Калитвинцев не руководил командами УПЛ на протяжении 18 лет и 262 дней.

До Миная 52-летний украинец тренировал Закарпатье, последний матч с которым он провел 11 июня 2002 года.

До Калитвинцева рекорд по данному показателю принадлежал Александру Томаху, который тренировал запорожский Металлург в марте 1998 года, а затем вернулся к работе спустя 16 лет и 231 день.

Ранее Football.ua подвел итоги 16-го тура УПЛ.

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