Украина

Экс-наставник московского Динамо возглавил донецкий клуб.

Олимпик объявил о назначении Юрия Калитвинцева новым главным тренером клуба после отставки Игоря Климовского.

На официальном сайте донецкого клуба сообщается, что контракт рассчитан на 1,5 года.

Также отмечается, что специалиста уже представили команде. Последним местом тренерской работы Калитвинцева было московское Динамо в 2016-2017 годах.

Президент клуба Владислав Гельзин заявил, что задача нового главного тренера – выход в еврокубки. На сегодняшний день Олимпик занимает 8-ю строчку в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 17 очков после 14-и матчей.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.