Украина

У львовян есть еще один перенесенный несыгранный матч этого сезона УПЛ.

Дирекция украинской Премьер-лиги перенесла поединок 18-го тура между Львовом и Рухом на неопределенное время. Об этом сообщает пресс-служба УПЛ.

Базовый день 18-го тура — 13 марта, а новая дата будет озвучена позже.

Встреча была перенесена по просьбе Львова. Возможно, это связано с тем, что на Арене Львов в марте будут сыграны два матча с участием сборной Украины против Финляндии и Казахстана.

Также отметим, что у львовян есть еще одна перенесенная игра — против Олимпика, дата которой пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что Львов прекратил сотрудничество с исполняющим обязанности главным тренером Виталием Шумским.