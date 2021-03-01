У львовян есть еще один перенесенный несыгранный матч этого сезона УПЛ.
Рух - Львов, ФК Рух
01 марта 2021, 18:15
Дирекция украинской Премьер-лиги перенесла поединок 18-го тура между Львовом и Рухом на неопределенное время. Об этом сообщает пресс-служба УПЛ.
Базовый день 18-го тура — 13 марта, а новая дата будет озвучена позже.
Встреча была перенесена по просьбе Львова. Возможно, это связано с тем, что на Арене Львов в марте будут сыграны два матча с участием сборной Украины против Финляндии и Казахстана.
Также отметим, что у львовян есть еще одна перенесенная игра — против Олимпика, дата которой пока неизвестна.
Ранее сообщалось, что Львов прекратил сотрудничество с исполняющим обязанности главным тренером Виталием Шумским.