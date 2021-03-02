Футболист подписал контракт с полтавчанами.
Конате Салия, Facebook
02 марта 2021, 06:43
В зимнее межсезонье полтавская Ворскла усилилась еще одним легионером.
На сайте УПЛ в составе полтавчан появился профиль полузащитника из Кот-д'Ивуара Конате Салия Черифа.
Футболисту всего 18 лет. Официальный сайт клуба пока не сообщил о переходе игрока. Однако как сообщает Suspilne Media, контракт подписан на три года.
К слову, для футболиста контракт с украинским клубом стал первым в профессиональной карьере.