Украина

Футболист подписал контракт с полтавчанами.

В зимнее межсезонье полтавская Ворскла усилилась еще одним легионером.

На сайте УПЛ в составе полтавчан появился профиль полузащитника из Кот-д'Ивуара Конате Салия Черифа.

Футболисту всего 18 лет. Официальный сайт клуба пока не сообщил о переходе игрока. Однако как сообщает Suspilne Media, контракт подписан на три года.

К слову, для футболиста контракт с украинским клубом стал первым в профессиональной карьере.