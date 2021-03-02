Украина

Специалист рассказал о своей отставке.

Бывший тренер Львова Виталий Шумский рассказал о своей неожиданной отставке и о планах на будущее.

"Позвонил генеральный директор клуба и попросил вместе с помощником приехать на базу. Спросили как настроение и после этого сообщили об отставке и поблагодарили нас за работу. Я к работе тренера отношусь по-философски: мы знаем каких результатов мы достигли и если результат негативный — значит нужно быть готовым к последствиям.

Договорились с руководством разорвать контракт по обоюдному согласию сторон. Нам конкретно причину не назвали, но по ходу разговора мы поняли, что нам лучше разойтись".

"Завтра я со своим помощником заеду на базу, поблагодарим за работу, извинимся если что-то было не так с нашей стороны. Дальше нужно немного отдохнуть. Думаю недели две нужно отдохнуть, а дальше время покажет.

Готов работать, но все зависит от предложений. Можно работать и в первой лиге, если команда ставит серьезные задачи. Каждый тренер хочет достигать каких-то целей", — цитирует Шумского ТК Футбол 1/2/3.

Напомним, после поражения от киевского Динамо в УПЛ Львов уволил Виталия Шумского и пригласил на пост нового тренера Анатолия Бессмертного.

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