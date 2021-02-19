Украина

Еврокубковый поединок киевлян стал юбилейным для многих игроков команды.

Динамо сыграло вничью с Брюгге в первом поединке 1/16 финала Лиги Европы.

По результатам данной встречи некоторые игроки "бело-синих" достигли юбилейных показателей по количеству сыгранных поединков в футболке киевского клуба, об этом сообщает официальный сайт Динамо.

25-й матч Мирчи Луческу во главе Динамо во всех турнирах: +15=5-5, забитые-пропущенные мячи 43-27, 10-й поединок в еврокубках: +4=2-4, забитые-пропущенные мячи 12-15;

145-й матч на клубном уровне сыграл Владимир Шепелев: 36 — в еврокубках, 95 — в Чемпионатах, 11 — в Кубке и 3 — в Суперкубке;

Виктор Цыганков провел 175-й матч на клубном уровне: 45 — в еврокубках, 118 — в чемпионатах, 10 — в Кубке и 2 — в Суперкубке;

Илья Забарный провел 10-й еврокубковый матч за "бело-синих", Беседин — 25-й.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Динамо — Брюгге.

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