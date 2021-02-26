Лига Европы

Нападающий киевского Динамо прокомментировал успех его команды в ответной игре против Брюгге.

В рамках ответного поединка 1/16 финала Лиги Европы УЕФА против бельгийского Брюгге киевское Динамо одержало непростую победу (1:0), благодаря чему сумело пробиться в следующий раунд международных состязаний.

Брюгге — Динамо Киев 0:1 Видео гола и обзор матча

Нападающий "бело-синих" Виктор Цыганков в своем послематчевом интервью телеканалу Футбол поделился эмоциями от прошедшего поединка, высказав мнение о том, что подобные встречи идут на пользу характеру его команды.

"Бельгийский чемпионат славится тем, что там открытый футбол. Брюгге не отсиживался в обороне, играл сам и давал играть нам. Такие матчи — большой опыт для нас. В Киеве они создали один-два момента и сумели забить гол. В этот раз у нас не было много моментов, но свой мы сумели реализовать. Поздравляю команду и всех болельщиков", — подытожил свой короткий ответ лидер атак столичной команды.

Теперь, Виктор Цыганков вместе с его партнерами по команде будут ожидать начало жеребьевки раунда 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, которая состоится 26 февраля, начало в 14:00 по киевскому времени.