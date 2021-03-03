Мирча Луческу рассказал о здоровье Виктора Цыганкова, который вынужденно покинул поле.
Виктор Цыганков, фото ФК Динамо Киев
03 марта 2021, 22:34
Вингер киевского Динамо Виктор Цыганков получил повреждение в четвертьфинальном матче Кубка Украины против Колоса.
Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу прокомментировал состояние здоровья лидера команды, заявив, что он нужен команде в борьбе с Вильярреалом в Лиге Европы.
"Травма Цыганкова? Посмотрим завтра. Даже доктор не может сразу после игры определить серьезность травмы. Надеемся, что Виктор сможет вернуться на поле в игре с “Вильярреалом”. Команде он очень нужен, и мы будем делать все возможное, чтобы он вернулся на поле как можно быстрее", — сказал он.
В интервью Про Футбол Digital, Мирча Луческу обсуждая матч добавил, что Виктор еще перед игрой почувствовал, что ему что-то мешает.
Напомним, Динамо Киев в 1/4 финала в серии пенальти оказалось сильнее Колоса и прошло в полуфинал Кубка Украины.