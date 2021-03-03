Украина

Главный тренер Динамо о конфликте с болельщиками столичного клуба.

Главный тренер Динамо Мирча Луческу в интервью Про Футбол Digital рассказал, не задевает ли его история с болельщиками столичного клуба, а в частности то, что они вывешивают баннера, в которых пишут, чтобы он покинул клуб и почему он решил им помахать после матча с ПФК Львов в прошлом туре УПЛ.

"Это реклама всему футболу и Динамо в частности. Нас показывают на многих телеканалах, в том числе, и за границей. Если болельщики считают себя важнее, чем футбол и футболисты, я их дружественно приветствую.

Я в начале матча смотрел на фан-сектор и думал: неужели они во Львов приехали, а сегодня на стадион не придут. Они меня приветствуют по-своему, а я их – по-своему", — отреагировал он.

Эпичная реакция Луческу на речевку "Lucescu, go away!"

Напомним, в конце поединка 16-го тура украинской Премьер-лиги, в котором киевское Динамо одержало выездную победу над ПФК Львов (4:1), произошел очередной эпизод затянувшегося во времени конфликта между группой ультрас "бело-синих" и наставником команды Мирчей Луческу.

Во время матча фанаты Динамо заряжали речевку в адрес главного тренера Динамо с незамысловатым посылом: "Lucescu, go away!" ("Луческу, убирайся" — ред.), которая звучала достаточно продолжительное время.

В конечном итоге, наставник киевлян услышал посыл фанатов, но отреагировал на него в достаточно ироничном стиле — просто помахав им рукой, поздравив тем самым с победой своей команды.