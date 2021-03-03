Украина

Наставник Колоса поделился своими эмоциями после матча с Динамо в Кубке Украины.

Главный тренер Колоса Руслан Костышин прокомментировал поражение своей команды в серии послематчевых пенальти от киевского Динамо в четвертьфинале Кубка Украины.

"Была хорошая игра в нашем исполнении. А пенальти — это такое дело. Терри в финале Лиги чемпионов поскользнулся и не забил решающий пенальти, и Челси не выиграл трофей. Я подошел и сказал это нашему капитану в раздевалке. Гавриш молодец, что пошел бить этот пенальти после того, как не забил Руху. Это мужество и капитанская ответственность. Можно лишь гордиться нашим капитаном.

Мне понравилось, как наша команда сегодня играла. Мои ребята сегодня молодцы. Хотелось бы острее действовать в атаке. Но у нас тоже были свои моменты, несмотря на то, что несколько наших футболистов травмированы.

Хотел бы сказать, что после матча с Рухом в прессе начались различные выступления. При том, что по судейству у нас должно быть больше претензий, чем у Руха. Чурко просто оторвали ногу — и за это не дали красную карточку. Сегодня он не смог сыграть. И таких моментов было очень много. Пользуясь моментом, хотел бы защитить свою команду. У нас нет покровителей и друзей в СМИ, которые бы защищали Колос. После этой игры на Колос вылилось очень много. Главный тренер Руха Федык — любитель Агаты Кристи. Я тоже знаю книгу 10 негритят. Пусть почитает", — приводит слова Костышина пресс-служба Динамо.

Также украинский специалист рассказал о судействе в матче с Динамо и своем удалении во втором тайме.

"Это эмоции. Не видел видео, поэтому пока не могу комментировать. Я не понимаю, за что мне дали красную карточку. Должны были показать желтую. Я не обижал судью, не кричал матом. Просто побежал, покинул техническую зону и высказал претензию. Это желтая карточка", — добавил Костышин.

Ранее своими эмоциями от матча поделился наставник Динамо Мирча Луческу.

На Football.ua доступен обзор матча Динамо — Колос.