Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты четвертьфинального поединка Кубка Украины.
Днепр-1 - Александрия, СК Днепр-1
04 марта 2021, 06:08
В четвертьфинальном поединке Кубка Украины Александрия в гостях в серии пенальти обыграла Днепр-1 и пробилась в 1/2 финала турнира.
В основное время матча команды обменялись точными ударами Третьякова и Булецы, но "днепряне" сделали это уже в большинстве после удаления Гречишкина в составе гостей.
В дополнительном времени команды сохранили ворота на замке, а в серии пенальти Панькив стал героем команды Владимира Шарана, потащив удары Довбика и Булецы.
Предлагаем Вашему вниманию обзор поединка:
Днепр-1 — Александрия 1:1 (по пенальти 3:4)
Голы: Булеца, 79 — Третьяков, 62
Днепр-1: Сарнавский — Адамюк (Тейлор 75), Дуглас, Логинов, Дубинчак — Назаренко (Вагнер 75), Пихаленок, Игнатенко (Когут 69), Ди Франко (Хобленко 98) — Чуже (Булеца 69) — Довбик
Александрия: Панькив — Пашаев, Бабогло, Бондаренко, Вантух (Стецков 119) — Банада, Лучкевич (Мирошниченко 81), Гречишкин, Третьяков (Калюжный 88) — Шастал — Ситало.
Предупреждения: Ди Франко, Адамюк, Пихаленок — Гречишкин, Ситало
Удаление: Гречишкин, 75 (вторая желтая карточка)