Украина

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты четвертьфинального поединка Кубка Украины.

В четвертьфинальном поединке Кубка Украины Александрия в гостях в серии пенальти обыграла Днепр-1 и пробилась в 1/2 финала турнира.

В основное время матча команды обменялись точными ударами Третьякова и Булецы, но "днепряне" сделали это уже в большинстве после удаления Гречишкина в составе гостей.

В дополнительном времени команды сохранили ворота на замке, а в серии пенальти Панькив стал героем команды Владимира Шарана, потащив удары Довбика и Булецы.

Предлагаем Вашему вниманию обзор поединка:

Днепр-1 — Александрия 1:1 (по пенальти 3:4)

Голы: Булеца, 79 — Третьяков, 62

Днепр-1: Сарнавский — Адамюк (Тейлор 75), Дуглас, Логинов, Дубинчак — Назаренко (Вагнер 75), Пихаленок, Игнатенко (Когут 69), Ди Франко (Хобленко 98) — Чуже (Булеца 69) — Довбик

Александрия: Панькив — Пашаев, Бабогло, Бондаренко, Вантух (Стецков 119) — Банада, Лучкевич (Мирошниченко 81), Гречишкин, Третьяков (Калюжный 88) — Шастал — Ситало.

Предупреждения: Ди Франко, Адамюк, Пихаленок — Гречишкин, Ситало

Удаление: Гречишкин, 75 (вторая желтая карточка)