Украина

Динамо, Заря, Александрия и Агробизнес узнали своих соперников.

Сегодня, 4 марта, в Киеве в Доме футбола состоялась жеребьевка полуфинальной стадии Кубка Украины.

Традиционно она прошла в формате видео-конференции. В полуфинал смогли пробиться три клуба УПЛ — Динамо, Заря и Александрия, а также лидер Первой лиги — Агробизнес, обыгравший донецкий Шахтер.

Вашему вниманию пары 1/2 финала турнира:

Агробизнес — Динамо

Александрия — Заря

Полуфинальные матчи должны будут пройти в конце апреля — базовый день 21 апреля.

Финал турнира состоится 12 мая на городском стадионе Тернополя. Хозяином финального противостояния будет победитель пары Агробизнес — Динамо.

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