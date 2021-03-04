Динамо, Заря, Александрия и Агробизнес узнали своих соперников.
Фото УАФ
04 марта 2021, 11:47
Сегодня, 4 марта, в Киеве в Доме футбола состоялась жеребьевка полуфинальной стадии Кубка Украины.
Традиционно она прошла в формате видео-конференции. В полуфинал смогли пробиться три клуба УПЛ — Динамо, Заря и Александрия, а также лидер Первой лиги — Агробизнес, обыгравший донецкий Шахтер.
Вашему вниманию пары 1/2 финала турнира:
Агробизнес — Динамо
Александрия — Заря
Полуфинальные матчи должны будут пройти в конце апреля — базовый день 21 апреля.
Финал турнира состоится 12 мая на городском стадионе Тернополя. Хозяином финального противостояния будет победитель пары Агробизнес — Динамо.
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