Украина

Кирилл Фесюн подписал контракт с клубом из Ковалевки на четыре года.

Колос на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с вратарем полтавской Ворсклы Кириллом Фесюном.

Соглашение с 18-летним украинцем рассчитано на четыре года.

В текущей кампании Фесюн отыграл семь поединков за команду Ворсклы U-19, а также провел три встречи в чемпионате Украины U-21. В основной команде полтавчан он не выступал.

После 16 туров Колос находится на седьмом месте в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 22 очка.

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