Украина

Все дело в близкой связи с главным тренером аграриев.

Сегодня, 4 марта, прошла жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины, по итогам которой сформировались две пары. В первом противостоянии сойдутся Агробизнес и Динамо, а во втором Александрия и Заря.

Главный тренер александрийцев Владимир Шаран рассказал, кого хотел получить в соперники и почему не хотел играть с Агробизнесом.

"Я вчера сразу сказал, что нам, скорее всего, попадется Заря. Я только хотел, чтобы мы играли дома. Почему дома? Потому что перед этим у нас выезд во Львов и, конечно, тяжелая дорога, поэтому и хотел играть дома. Надеюсь, что будет поддержка болельщиков. Нам приятно будет встретиться с Зарей.

Худший вариант — это был бы матч с Динамо на выезде. Но и Агробизнес — не подарок. Мы кумовья с Чижевским, я крестный отец его сына. Поэтому с ним не хотелось встречаться", — сказал Шаран Футбол NEWS.

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