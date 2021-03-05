Украина

Наставник донецкого клуба высказался о неудачном поединке своего клуба.

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру прокомментировал сенсационный вылет "горняков" из Кубка Украины от Агробизнеса.

"Сейчас очень сложный период в сезоне. Как я и говорил, мы были подготовлены, чтобы проводить ротацию. Мы поняли, что здесь был идеальный момент.

До того, как вернемся к матчам чемпионата, которые предстоят, встречам ЛЕ, было идеальное время, чтобы провести большую ротацию. Мы прекрасно знали, что будут какие-то риски. В течение матча было несколько голевых моментов, мяч в перекладину, пенальти.

Нам тоже создали некоторые сложности на контратаках. Но мы заслуживали другого результата. Я очень расстроен. Знаю, что и болельщики, и администрация тоже. Мы переживаем очень негативный момент.

Еще в прошлом году у нас был великолепный сезон, мы побили рекорд по отрыву от второго места, полуфинал ЛЕ. Все, что происходит сейчас, нас удивляет. Но такое бывает в жизни.

Нужно реагировать на разные моменты. У нас еще есть цель, которую мы постараемся добиться – стать чемпионами. Постараемся создать большой компромисс между собой, чтобы это произошло", — сказал Каштру для Shakhtar News.

Напомним, что Каштру выставил резервный состав на матч против Агробизнеса.

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