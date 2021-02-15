Украина

Football.ua выделяет лучших в 14-м туре УПЛ

Несмотря на холодную морозную погоду, тур получился огненным. Многие игроки своими действиями на футбольном поле запомнились с лучшей стороны. Пришло время определить лучших.

Итоги 14-го тура УПЛ

На этот раз в состав символической сборной попало по два игрока из Львова, Зари, Динамо и Ворсклы, а также по одному представителю из Колоса, Шахтера и Днепра-1.

Дмитрий Резник, Ворскла (вратарь)

Попаданий в символическую сборную: 3

Голкипер полтавчан совершил несколько впечатляющих сейвов. Несмотря на скользкий мяч и весьма противную погоду, Резник на линии действовал уверенно и позволил футболистам Руха забить только лишь с пенальти. Отдельной похвалы заслуживает Резник после удара со стандарта. Он не сумел на скользком газоне зафиксировать мяч после удара в нижний ближний угол, но здорово сориентировался и перевел его на угловой.

Никита Кравченко, Колос (защитник)

Попаданий в символическую сборную: 1

Правый защитник Колоса продемонстрировал хорошую физическую готовность и выносливость. Никита не позволил разгуляться на своем фланге футболистам Шахтера, а там в соперниках у него были Тайсон и Николай Матвиенко. Также успевал поддерживать атаки своей команды, при этом не забывая и про тылы.

Дуглас, Днепр-1 (защитник)

Попаданий в символическую сборную: 2

Дуглас был оплотом надежности и уверенности в оборонных редутах Днепра-1. Ингулец имел всего несколько подходов к воротам своего соперника. Больше всего остроты у гостей возникало после дальних ударов, ибо приблизиться к штрафной не позволял бразильский футболист. Плюс Дуглас был чертовски хорош при стандартах в атаке. Именно его удар головой стал первым результативным в этом матче. В концовке поединка Дуглас и вовсе мог оформить дубль, но мяч после его удара головой угодил в перекладину.

Маруан Михоуби, Львов (защитник)

Попаданий в символическую сборную: 1

В матче Минай – Львов хозяева поля владели мячом 73% игрового времени. Логично, что огромный объем работы по такой игре лег на центральных защитников Львова, которым необходимо было быть образцом надежности и спокойствия. Именно таким игроком был французский легионер Львова Михоуби, чего только стоит стопроцентный показатель выигранных единоборств. Сюда же добавляем одиннадцать перехватов мяча – лучший показатель на обе команды.

Жуниор Реис, Заря (защитник)

Попаданий в символическую сборную: 1

Бразильский защитник Зари провел всего лишь один тайм на футбольном поле, но его выход полностью преобразил луганскую Зарю на левом фланге обороны, где в первом тайме у команды Скрипника были большие проблемы. Нацеленная передача Реиса с фланга на голову Гладкому позволила Заре вырвать победу в этом матче.

Виктор Цыганков, полузащитник (Динамо)

Попаданий в символическую сборную: 6

Хавбек киевлян привычно был в числе лучших на футбольном поле. Он принимал участие практически во всех атаках киевлян, так или иначе был задействован во всех голах Динамо. Беседин забивал свои голы после ударов как раз Цыганкова. А вот во втором забитом мяче Виктор выступил в роли ассистента, откинув максимально удобно мяч на ногу Буяльскому. Еще и удаление Олимпик заработал как раз на Цыганкове.

Алан Патрик, полузащитник (Шахтер)

Попаданий в символическую сборную: 2

Алан Патрик в матче против Колоса проделал большой объем работы в центре поля. От бразильца было минимум брака в этом поединке, чего добиться максимально сложно на поле такого качества. Среди полузащитников был эффективнее всех в единоборствах – 67% выигранных, осуществил 9 подборов мяча. Да и обострял Алан Патрик игру очень неплохо, но забить его команде так и не удалось.

Георгий Цитаишвили, полузащитник (Ворскла)

Попаданий в символическую сборную: 1

В матче против Руха было видно, что Георгий Цитаишвили пока находится еще на начальной стадии внедрения в новый коллектив. Ему было сложно и непривычно действовать на левом краю полузащиты. Тем не менее, Цитаишвили в ответственный момент решился взять игру на себя и исключительно за счет индивидуальных действий забил гол. Прежде чем переиграть голкипера Руха, полузащитник оставил не у дел сразу нескольких защитников. Этот эпизод автоматически отправил игрока в нашу символическую сборную.

Альваро Луис, нападающий (Львов)

Попаданий в символическую сборную: 1

Что тут говорить? Львов оборонялся огромными силами и делал ставку на контратаки. Альваро сумел эти атаки конвертировать в голы. Два момента, которые были у форварда, он оба забил. Потрясающий результат для нападающего. Отметим, что голы эти были не такими простыми, как могут показаться на первый взгляд. Футболист все сделал мастерски и не дал шансов ни защитникам, ни голкиперу воспрепятствовать его дублю.

Александр Гладкий, нападающий (Заря)

Попаданий в символическую сборную: 2

Форвард Зари Александр Гладкий также в этом туре выстрелил дуплетом. И хотя нападающий не обладает выдающимися скоростными данными, он всегда успевает открыться в нужные зоны в финальной трети поля. Гладкий постоянно все делает в такт и выходит на такие ударные позиции, что у игроков обороны попросту не остается даже малейших шансов.

Артем Беседин, нападающий (Динамо)

Попаданий в символическую сборную: 1

Наверняка, единственным человеком в Динамо, кто не так сильно радовался успешному дебюту Беседина был Владислав Супряга. Ведь Артем Беседин в своей первой же игре после возвращение продемонстрировал все то, что так требовали от Супряги всю первую половину сезона – цеплялся за мячи, навязывал борьбу, прессинговал вратаря и защитников и забил два гола. Мог форвард киевлян и хет-трик оформлять на свой счет, но в момент передачи Де Пены немного залез в офсайд.

Тренер: Виктор Скрипник, Заря

В центральном матче тура Виктор Скрипник сумел обыграть своего прямого конкурента за бронзовые медали. В ключевых матчах Заря все же знает, как справляться с Десной. Так было в заключительном туре прошлого чемпионата, так было перед Новым годом в рамках Кубка Украины, так произошло и в 14-м туре УПЛ. После второго гола Гладкого, Заря грамотно закрылась на своей половине поля и имела хорошие возможности для того, чтобы еще и поймать своего соперника на контратаке.

Сергей Горбаченко, Football.ua