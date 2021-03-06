Украина

Наставник Олимпика прокомментировал поражение от донецкого Шахтера.

Главный тренер донецкого Олимпика Юрий Калитвинцев поделился своими эмоциями после поражения от Шахтера (0:1) в матче 17-го тура украинской Премьер-лиги.

"Не скажу, что незасчитанный наш гол это ключевой момент. Также ключевым можно назвать момент, когда мы не забили мяч.

Конечно, если бы я был арбитром, я бы его засчитал. Мое мнение субъективно. Гол отменили, поэтом не вижу смысла что-то говорить. Я останусь при своем мнении. Говорил ребятам в раздевалке, что будут еще 45 минут и надо играть. Мы проиграли, но этот момент не был ключевым.

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Сейчас на эмоциях могу сказать, что игра понравилась. Первые 20 минут было уважение со стороны нашей команде лидеру. Но так нельзя в спорте. После этого ребята остыли и старались делать то, о чем говорили на установке. Полностью не могут быть доволен, потому что проиграли, хотя результат уходит на второе место. Отдача, которая была, меня порадовала, мы хотели забить, не боялись проиграть, боялись не выиграть. Это радует, это говорит о перспективе команды. Мы на правильном пути, надо удержать этот настрой. За результат отвечаю я. Ребята сыграли на хорошем уровне в игре с лидером нашего чемпионата", — приводит слова Калитвинцева ТК Футбол 1/2/3.

На Football.ua доступен обзор матча Олимпик — Шахтер.