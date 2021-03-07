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Специалист рассказал о предстоящей игре.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер прокомментировал предстоящий матч 30-го тура АПЛ против Манчестер Сити.

"Это всегда идеальная игра, которая заставит оба клуба выложиться на полную. Мы сыграем против очень хорошей команды, которая перебывает в отличной форме. Мы знаем, как много этот матч значит для наших болельщиков.

Вспоминаются прекрасные победы над Сити и на выезде и на Олд Траффорд. Мы можем это сделать снова. Все просто: хорошо защищаться и хорошо атаковать. Когда вы выходите на поле и играете с командой, которая находится в такой хорошей форме, вы знаете, что должны делать. Бабочки в животе, кровь кипит, ты готовишься, думаешь: "Это испытание для меня, и вызов", — цитирует Солскьяера Sky Sports.

Манчестерское дерби стартует 7-го марта в 18:30 по киевскому времени. За текстовой онлайн-трансляцией можно следить на Fotball.ua.