Украина

Стала известно положение дел в лазарете команды Луческу.

Главный врач Динамо Киев Андрей Шморгун рассказал о ситуации с травмированными игроками "бело-синих" после кубковой встречи с Колосом.

Напомним, что на 25-й минуте встречи хавбек киевлян Виктор Цыганков был заменен в связи с получением повреждения.

"У Буяльского повреждение голеностопа, дали ему пару дней отдыха. Думаю, в ближайшее время он восстановиться и к следующей игре уже будет готов.

Цыганкову сделали МРТ, которая показала, что мышца, в которой Виктор почувствовал дискомфорт, осталась без изменений. Мы расцениваем это как спазм, случившийся во время игры.

Структура мышцы не нарушена, никаких стыков не было, он почувствовал дискомфорт во время ускорения. Сегодня он выполнял беговую работу. Решение об участии Цыганкова в матче с Минаем будет принимать главный тренер.

Также контрольный снимок МРТ сделали Денису Попову, который продолжает восстанавливаться. Прошло две недели после повреждения икроножной мышцы. Динамика хорошая, но Денису понадобится еще неделя на восстановление", — приводит слова Шморгуна официальный сайт киевского клуба.

Ранее президент киевского Динамо Игорь Суркис прокомментировал победу своей команды над Колосом в серии послематчевых пенальти в четвертьфинале Кубка Украины.

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