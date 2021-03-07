Украина

Форвард Миная прокомментировал свое возвращение на НСК Олимпийский, где он сыграл против Динамо.

Нападающий Миная Артем Милевский, который большую часть своей карьеры провел в Динамо, поделился своими эмоциями после поражения от киевлян (0:3) в матче 17-го тура УПЛ.

"Возвращение на НСК Олимпийский? Было непривычно. Конечно, спасибо болельщикам — когда я уходил, все мне похлопали. Мне было очень приятно, это респект. Для меня это важно. Результат, конечно, не тот, который мы ожидали. Мы хотели дать бой, но по тем или иным причинам не получилось".

"Кого больше всех рад был увидеть? Олега Гусева. Сейчас он с микрофоном ходит. Говорю, микрофон хоть сними. Пообщались, договорились позже увидеться".

"Большое желание отличиться в матче? Знаете, хотелось выглядеть как целостная команда. Динамо хорошая команда. Мы хотели достойно сыграть, достойно выглядеть. Тем более матч должен был состояться в Ужгороде, а состоялся в Киеве. Поверьте моему опыту, там бы Динамо было бы в сто раз тяжелее. Во втором тайме, может, небольшая потеря концентрации, пропустили гол, потом второй, удаление. Мы три раза до ворот дошли, четыре или пять раз, поэтому возможности забить особой не было. Если бы забил — не праздновал, я уже говорил".

Радость на лице перед матчем во время гимна? Я улыбался, потому что у меня было хорошее настроение перед игрой. Наверное, на этом стадионе я уже больше не сыграю. В последний раз был здесь семь лет назад с Хайдуком. Мне вообще приятно здесь находиться. Очень тяжело, непривычно было все время бегать за мячом, отбирать. Я привык на этом поле держать мяч все время под контролем, мяч был постоянно в ногах, но теперь другая история, надо постоянно быть в обороне. Тяжело", — сказал Милевский в интервью клубному каналу Динамо в YouTube.

На Football.ua доступен обзор матча Динамо — Минай.