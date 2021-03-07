Специалист — о поражении в игре против Зари.
Анатолий Бессмертный, ФК Заря
07 марта 2021, 22:09
Главный тренер Львова Анатолий Бессмертный прокомментировал разгромное поражение клуба в матче УПЛ против луганской Зари (4:0).
"В принципе, в игру мы вошли неплохо, пытались прессинговать у ворот соперника, видимо немного увлеклись этим, вовремя на свою половину поля не возвращались. Допускали неудачные ошибки, которые нужно было ликвидировать".
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"Тем не менее, хочу сказать спасибо ребятам, которые, не смотря на счет, шли вперед и пытались изменить положение команды, старались атаковать и активно действовать. Отдельные моменты в игре были у нас хорошие.
Заря играла по счету и иногда давала нам пройти вперед, если можно так сказать. Мы расстроены, но нужно работать и реабилитироваться", — цитирует специалиста пресс-служба Зари.
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