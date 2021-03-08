Украина

Функционер УАФ высказался о нашумевшем интервью президента Олимпика после скандального матча против Шахтера.

В рамках 17-го тура украинской Премьер-лиги донецкий Шахтер с минимальным счетом переиграл Олимпик (1:0), однако данный поединок стал поводом для появления очередного скандала в нашем футболе.

На 38-й минуте матча нападающий Олимпика Таддеус Нкенг сравнял счет, но после просмотра видеоповтора главный арбитр матча Юрий Иванов принял решение отменить гол, что вызвало множество споров и неоднозначную реакцию у футбольной общественности.

Первым свое категорическое несогласие с отмененным голом сразу после матча высказал президент Олимпика Владислав Гельзин, который в прямом эфире раскритиковал решение Иванова и главу комитета арбитров УАФ Лучано Лучи.

Глава комитета этики и честной игры УАФ Франческо Баранка прокомментировал произошедшее и подтвердил факт открытия дисциплинарного дела по отношению к Владиславу Гельзину.

"Это был противный случай, меня это лично оскорбило, в том числе и как итальянца. Мне не очень нравится такое слушать".

"Одно дело уже ведется по случае прошлой неделе после матча Минай — Олимпик и в ближайшее время будет также открыто дело по данному инциденту. Мы быстро реагируем", — заявил Баранка в программе Великий футбол.

Стоит отметить, что глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи ранее заявил, что гол Нкенга в ворота Шахтера был отменен справедливо, при этом поводом для этого послужил все-таки офсайд, а не возможное препятствование Анатолию Трубину со стороны Игоря Снурницына.

Сам Владислав Гельзин позже признался, что на эмоциях позволил себе лишние слова в послематчевом интервью, но оценка со стороны Лучи не изменила его позицию касательно ошибочного решения арбитра отменить гол.