Украина

Руслан Ротань не вызвал его в сборную Украины U-21.

Вратарь киевского Динамо Руслан Нещерет угодил в лазарет команды, так как травмировал плечо. Об этом на своей странице в Facebook сообщил аналитик национальной команды Евгений Гресь.

Именно по этой причине он отсутствует в списке вызванных игроков молодежной сборной Украины на турнир Antalya Cup 2021 в Турции.

В нынешнем сезоне 19-летний украинец провел четыре поединка за Динамо, пропустив семь мячей.

Напомним, что уже 11 марта Динамо сыграет первый матч 1/8 финала Лиги Европы против Вильярреала. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.

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