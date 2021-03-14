Украина

Каменюка прокомментировал центральный матч тура УПЛ.

Бывший капитан и легенда луганской Зари Никита Каменюка высказался по поводу матча центрального тура УПЛ между Зарей и Динамо.

"Думаю, что до финишной прямой далеко, но игра с Динамо — одна из особенных во втором круге. Каждая последующая будет не менее важной.

Заря настраивается на любого соперника и мы доказали, что можем играть в свою игру, играя от себя. У Динамо есть достаточно футболистов, которые в любой момент могут усилить игру".

Динамо прибыло в Запорожье на матч с Зарей

"Я не могу сказать, что участие Динамо в трех турнирах сыграет на пользу Заре. Как по мне, Динамо находится в тонусе, сыгранно, больше матчей проводит.

У Зари тоже хорошая серия, на которой не хотят ставить точку", — цитирует Каменюку ТК Футбол 1/2/3.

Отметим, матч Заря — Динамо состоится 14-го марта в Запорожье. Начало игры — в 17:00. За текстовой онлайн-трансляцией можно следить на Football.ua.

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