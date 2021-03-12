Украина

Луганский клуб усилит линию атаки.

Форвард бразильского Ботафого Гильерме Смит подпишет 3-летний контракт с луганской Зарей, об этом сообщает Globo Esporte.

Переход будет оформлен 11 июня 2021 года, — в этот день футболисту исполнится 18 лет. Отмечается, что бразильский клуб сохранит за собой 20% экономических прав на форварда.

Примечательно, что 17-летний нападающий не имеет опыта выступлений за основную команду Ботафого.

Ранее сообщалось, что Заря получила результаты тестов на коронавирус перед матчем с Динамо.

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