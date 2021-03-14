Украина

Защитник Днепра-1 был удален в матче против полтавской Ворсклы.

Защитник Днепра-1 Баселар Дуглас прокомментировал победу своей команды в матче 18-го тура УПЛ против полтавской Ворсклы (1:0), а также рассказал об инциденте, в котором он получил красную карточку после получения второй желтой.

"На самом деле, там достаточно сложная ситуация. На мой взгляд, там был просто фол, после которого арбитру не стоило показывать желтую карточку, которая оказалась для меня второй. В результате команда оказалась в меньшинстве, в сложной ситуации. Но, слава Богу, наша команда очень хорошо, с высокой концентрацией провела сегодняшний матч, что конечно, было очень важно. Поэтому я сегодня рад победе", — приводит слова Дугласа пресс-служба Днепра-1.

Видеообзор матча Ворскла — Днепр-1 можно посмотреть на Football.ua.

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