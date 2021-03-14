Украина

Хавбек Ингульца рассказал о победе над Минаем в матче чемпионата Украины.

Полузащитник Ингульца Младен Бартулович прокомментировал победу своей команды в матче 18-го тура украинской Премьер-лиги против Миная (1:0), в котором он отметился единственным забитым голом.

"Хотел бы этот гол и победу посвятить жене и дочке. Очень рад, что мы выиграли такую важную игру. Ехали сюда только за победой, потому что понимали ситуацию в турнирной таблице. Без трех очков не собирались уезжать.

Каждого соперника изучаем. Подготовились к этой игре. Забили гол и могли решать все вопросы в первом тайме — были хорошие моменты. Второй тайм может не получился таким ярким в нашем исполнении, но играли уже по счету и довели игру до победы", — приводит слова Бартуловича ТК Футбол 1/2/3.

Видеообзор матча Минай — Ингулец можно посмотреть на Football.ua.

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