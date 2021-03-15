Игру перенесли из-за подготовки львовского стадиона к матчам сборной Украины.
Шахтер - Львов, ПФК Львов
15 марта 2021, 22:59
Поединок 19-го тура украинской Премьер-лиги между Львовом и донецким Шахтером состоится на стадионе ОСК Металлист в Харькове. Об этом сообщает пресс-служба львовян.
Матч был перенесен из-за того, что в конце марта сборная Украины на Арене Львов проведет два отборочных поединка ЧМ-2022 против Финляндии и Казахстана.
Таким образом, Львов примет Шахтер в Харькове в воскресенье, 21 марта, в 17:00 по киевскому времени.
После 16 матчей у Львова 12 очков и последнее место в турнирной таблице УПЛ, а у Шахтера вторая строчка и четыре очка отставания от лидирующего Динамо.
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