Украина

Игру перенесли из-за подготовки львовского стадиона к матчам сборной Украины.

Поединок 19-го тура украинской Премьер-лиги между Львовом и донецким Шахтером состоится на стадионе ОСК Металлист в Харькове. Об этом сообщает пресс-служба львовян.

Матч был перенесен из-за того, что в конце марта сборная Украины на Арене Львов проведет два отборочных поединка ЧМ-2022 против Финляндии и Казахстана.

Таким образом, Львов примет Шахтер в Харькове в воскресенье, 21 марта, в 17:00 по киевскому времени.

После 16 матчей у Львова 12 очков и последнее место в турнирной таблице УПЛ, а у Шахтера вторая строчка и четыре очка отставания от лидирующего Динамо.

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