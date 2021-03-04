Украина

Президент Динамо поделился своими эмоциями после прохода его команды в полуфинал турнира.

Президент киевского Динамо Игорь Суркис прокомментировал победу своей команды над Колосом в серии послематчевых пенальти в четвертьфинале Кубка Украины.

"Такой футбол хочется смотреть: адреналин, напряжение, хорошая игра соперника. Конечно, нужно забивать. Главное, что в итоге дожали. Понимаю, что пенальти – это лотерея, главное, что мы в ней победили, с этим ребят и поздравил в раздевалке. Идем в Кубке дальше.

У меня в телефоне огромное количество сообщений – все поздравляют. У Колоса Кубок Украины был единственным путем попасть в зону еврокубков, для нас же это престиж. Получилась хорошая, интересная, боевая игра, и мы могли забить, и они – в первом тайме. Считаю, мы заслужили эту победу, команда хорошо готова физически, что и доказала за 120 минут игры. Также хорошее и психологическое состояние, если выиграли по пенальти.

У нас все основные баталии еще впереди. В раздевалке особой радости нет, мы всего лишь прошли один из этапов – попали в полуфинал. Естественно, все довольны, что не зря проделали такую огромную работу, я поздравил ребят. Игра была достойной четвертьфинала Кубка Украины. Считаю, сегодня был интересный, содержательный футбол", — приводит слова Суркиса официальный сайт Динамо.

Также Суркис оценил жеребьевку 1/8 финала Лиги Европы, где киевлянам предстоит сыграть против Вильярреала.

"Вильярреал — это серьезная команда. Смотрел их матч с Атлетико, они должны были выигрывать, но чудеса творил вратарь соперника. Как известно, перед стартовым свистком шансы 50% на 50%", — добавил Суркис.

На Football.ua доступен обзор матча Динамо — Колос.