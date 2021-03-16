Руководство Олимпика повторно обратилось в КДК УАФ.
Лучано Лучи, фото официального сайта ФК Олимпик
16 марта 2021, 17:03
Олимпик продолжает требовать проведения расследования в отношении главы судейского комитета УАФ Лучано Лучи — сообщает официальный сайт клуба.
В понедельник, 15 марта, Олимпик уже обращался в КДК УАФ, однако в связи с появлением новых доказательств неспортивного поведения Лучи, повторно потребовал провести справедливое и открытое расследование.
Ранее с аналогичным требованием в УАФ обратился ФК Рух.
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