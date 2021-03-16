Украина

Владимир Левин поделился мнением о сложившейся ситуации в украинском футболе.

Президент черниговской Десны Владимир Левин прокомментировал сложившуюся ситуацию со своим коллегой Владиславом Гельзиным и судейством под руководством Лучано Лучи.

"Вот уже больше недели не утихают страсти вокруг матча Олимпик – Шахтер и последующими за ним событиями.

Так как мы все одна большая футбольная семья, я не могу быть просто сторонним наблюдателем. В связи с этим, хочу внести ясность по некоторым моментам и озвучить свою позицию.

1. Владислав Гельзин, безусловно, не сдержал эмоции после игры и должен понести заслуженное наказание. Но, то что говорят некоторые люди и пишут в прессе – пожизненное отстранение от футбола – несоизмеримо его вине. Это было эмоциональное высказывание, за которое, кстати, он уже публично извинился. Мое мнение – штраф и дисквалификация до конца сезона.

2. Несоизмеримо суровое наказание Гельзина будет выглядеть откровенной расправой за позицию президента клуба. И история со стадионом Динамо им. Лобановского яркое тому подтверждение. Вот именно после этого матча стало ясно, что стадион не соответствует? И именно по этому вопросу надо было оперативно собраться и вынести быстрое решение?

3. УАФ должна также тщательно расследовать причины, которые побудили президента Олимпика к подобным высказываниям. Проблемы с судейством есть и закрыть глаза на них в сложившейся ситуации не получится. Эти проблемы уже накопились как снежный ком, в каждом туре все обсуждают арбитров больше, чем футболистов.

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4. Считаю, что опубликованные Олимпиком факты должны быть также тщательно проверены. Если они достоверны, то демонстративное презрения к нашей стране и футбольным деятелям со стороны Лучано Лучи должны быть рассмотрены КДК с применением зеркальных дисциплинарных норм.

5. Для достижения публичности в работе, поведении и деятельности главы комитета арбитров УАФ, расследование должно быть открытыми со стороны КДК УАФ.

6. Глава комитетов арбитров УАФ обязан хотя бы раз в месяц собирать круглый стол для представителей клубов и журналистов и аргументированно объяснять резонансные решение арбитров. И отчет о проделанной работе должен быть не для одного человека, а для всей футбольной общественности.

7. Наша главная, общая задача – и клубов, и УАФ – достигнуть прозрачности ото всех участников футбольных соревнований. Как со стороны клубов, так и со стороны арбитров, для получения результатов игры только по спортивному принципу.

Мы, футбольный клуб Десна, убеждены, что всем руководителям клубов, руководителям УАФ и комитетов, необходимо собираться за круглым столом и открыто, прозрачно проговаривать все проблемы. Только вместе мы сделаем украинский футбол сильнее", – написал Левин на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что Олимпик предоставил новые доказательства неспортивного поведения Лучи.