Украина

"Ураган" из обоймы действующих чемпионов Украины было невозможно удержать.

Противостояния в рамках 18-го тура украинской Премьер-лиги получились достаточно бескомпромиссными, пусть мы и не увидели интригующего львовского дерби между ПФК Львов и Рухом.

Наиболее результативным, из числа шести успешно сыгранных, матчем стало противостояние между Мариуполем и Колосом для домашней для "колосков" арене (1:4). Однако в итоговый топ-10 футболистов, отобранных на основании оценки статистической платформой InStat, попал лишь один футболист из данного матча — полузащитник Колоса Денис Костышин, на счету которого гол, две голевые передачи и 301 балл по специализированной системе подсчета.

Вторым по результативности оказался матч в Киеве, где на поле НСК Олимпийский донецкий Шахтер принимал черниговскую Десну, одержав итоговую уверенную победу со счетом 4:0. Тут, что называется, случилось максимальное попадание в цель — сразу трое футболистов "горняков" оказались в топ-5.

Шахтер — Десна 4:0 Видео голов и обзор матча

Бразильский нападающий Тете стал лучшим игроком тура, благодаря двум забитым мячам в ворота Евгений Паста, что принесло ему 374 итоговых баллов InStat. Третью позицию рейтинга, с одной голевой передачей в активе и 86% точностью общего паса, что позволило набрать ему 318 баллов InStat, занял бразильский полузащитник Алан Патрик.

Не так уж далеко от своего партнера по центральной линии расположился и израильтянин Манор Соломон, который также записал на свой счет дубль в отчетной игре, что принесло ему 317 очков InStat.

Безусловно, второй главный поединок тура, который проходил в Запорожье между луганской Зарей и киевским Динамо, также не мог остаться без ярких персоналий. Гол-шедевр и результативный пас от украинского полузащитника "бело-синих" Сергея Сидорчука, а также его уверенная игра на позиции опорного полузащитника в этой игре, принесла футболисту сборной Украины 355 баллов InStat, обеспечив ему вторую строчку в сводном рейтинге.

Заря — Динамо 0:2 Видео голов и обзор матча

Подопечные Мирчи Луческу победили в игре против одного из прямых конкурентов со счетом 2:0, а еще одно результативное действие оказалось на счету у украинского нападающего Артема Беседина, сумевшего набрать за игру против Зари итоговые 302 очка InStat.

Примечательно, что топ-10 лучших игроков тура, помимо Дениса Костышина, а также представителей двух наших общепризнанных грандов, сумел дополнить лишь защитник Александрии Роман Вантух, который в матче против донецкого Олимпика (2:0) отличился результативной передачей и набрал 297 баллов InStat.

Александрия — Олимпик 2:0 Видео голов и обзор матча

Примечательно, что именно на поле КСК Ника мы могли наблюдать за игрой худшего футболиста тура, среди всех игроков, проведших на поле полный объем игрового времени — украинский полузащитник Тарас Завийский сумел набрать всего 156 баллов InStat.