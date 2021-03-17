Футболист признался, что следит за политикой.
АНДРЕАС ЦЫГАНИКС, ФОТО ФК ЗАРЯ ЛУГАНСК
17 марта 2021, 18:54
Защитник луганской Зари Андрейс Цыганикс рассказал, что в клубе стараются не говорить о ситуации на Востоке Украины.
"Конечно, я знал о ситуации в Донбассе до того, как подписал контракт с Зарей. Я интересуюсь политикой и географией, и я также говорил об этом с людьми из клуба".
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"Игроки еще могут поехать к себе домой в Луганск, но мы живем и тренируемся в Запорожье.
В клубе мы об этом мало говорим, это больная тема. Многое произошло, но клуб еще жив и базируется в другом городе, это самое главное", — цитирует Цыганикса Friesch Dagblad
.
Напомним, латвиец перебрался в Зарю зимой 2020 года, покинув латвийский РФШ. В текущем сезоне на его счету 19 матчей за "мужиков" во всех турнирах, в которых он отметился одним голевым пасом.
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