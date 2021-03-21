Украина

Главный тренер "северян" дал комментарий после матча.

В поединке 19-го тура украинской Премьер-лиги Днепр-1 в гостях в напряженной борьбе обыграл черниговскую Десну со счетом 2:0.

Главный тренер "северян" Александр Рябоконь прокомментировал поражение.

"Не могу сказать, что я разочарован нашей игрой, но полностью разочарован результатом. Соперник был удачливее нас. Планировали активно начать матч, прессинговать, были моменты в самом начале игры, могли забивать пару мячей, но не повезло сегодня.

Вратарь Днепра-1 хорошо сыграл, вытащил несколько сложных мячей. Нам не хватило всего в комплексе: где-то мастерства, где-то удачи.

Играли две команды, забивала – одна, поэтому результата нет и оценить не могу красоту футбола. Тренера должны оценивать по результату, а насколько красивая игра была? Наверное, тому, кто выиграл – больше понравилась", — сказал Рябоконь телеканалам Футбол 1/2/3.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Десна — Днепр-1.