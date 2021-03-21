Украина

Герой в составе Днепра-1 образца матча против черниговской Десны поделился эмоциями от собственного дубля.

В рамках 19-го тура украинской Премьер-лиги днепровский Днепр-1 отправился в Чернигов, где должен был противостоять местной Десне. Команды провели прекрасный с точки зрения накала спортивной борьбы поединок, однако хозяева поля дважды теряли концентрацию в компенсированное время к каждому из таймов, в результате чего потерпели поражение (0:2).

Десна — Днепр-1 0:2 Видео голов и обзор матча

В своем послематчевом комментарии телеканалу Футбол автор дубля в отчетном поединке — хорватский полузащитник СК Марио Чуже, для которого эти мячи стали дебютными в УПЛ, поделился эмоциями от игры своей команды.

"Была очень тяжелая игра. Мы со всех сил пытались победить. Очень рад за команду и лично за себя, ведь это первые голы в чемпионате для меня.

Чувствую себя просто отлично и надеюсь продолжить в таком же темпе", — кратко подытожил свое выступление "зимний" новичок Днепра-1.

В следующем туре, который состоится уже после завершения международной паузы, команда Игора Йовичевича на своем поле будет принимать ПФК Львов.