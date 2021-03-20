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Главный тренер днепрян — о поединке против Десны.

В поединке 19-го тура украинской Премьер-лиги Днепр-1 в гостях в напряженной борьбе обыграл черниговскую Десну со счетом 2:0.

Главный тренер днепрян Игор Йовичевич прокомментировал матч.

"Каждая игра очень тяжелая и специфическая. В каждой игре мы терпели, и сегодня — не исключение. Чтобы обыграть Десну на ее поле, надо жертвовать собой, терпеть, быть сконцентрированным. Должно совпасть несколько факторов. Иногда даже совершенная игра не позволяет выиграть, тем более против такой команды.

Десна имеет группу атаки: Калитвинцев, Гуцуляк, Тотовицкий, Будковский — каждый может решить судьбу матча. Очень тщательно анализировали их действия, и думаю, команда все поняла. Игроки отдали все силы, и три очка имеют огромное значение, поскольку придадут нам уверенности. Мы остаемся непобедимой командой во втором круге.

Чуже? Его гола меня очень радуют, ведь он очень много работает и в атаке, и в обороне. Я знаю его потенциал в фазе атаки, и только ждал момента, когда он начнет забивать. Очень рад за него, за всю команду и за Валерия Юрчука. В некоторых эпизодах нам сегодня в чем-то повезло, но его действия дали нам возможность сыграть на ноль. Мы в очередной раз сделали это весной, и это очень важно после первого круга, когда мы много пропускали", — приводит слова Йовичевича официальный сайт днепрян.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Десна — Днепр-1.