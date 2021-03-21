Украина

Защитник донецкого Олимпика прокомментировал неудачу его команды в матче против полтавской Ворсклы.

Противостояние против полтавской Ворсклы на поле стадиона им А. Бутовского, которое по итогу неудачно сложилось для гостей арены — донецкого Олимпика, отметилось знаменательным событием для юного защитника команды Юрия Калитвинцева. Богдан Векляк впервые в текущем сезоне появился на поле в матче за "взрослую" команду "олимпийцев", и провел полный поединок, в котором его клуб пропустил от соперника три мяча (0:3).

Ворскла — Олимпик 3:0 Видео голов и обзор матча

По завершению поединка, дебютант дал комментарий пресс-службе клуба, рассказав о своих эмоциях от дебютной игры.

"В принципе мы показали неплохой футбол. Старались демонстрировать свою игру, но в завершающей фазе у нас ничего не получалось. Нужно будет подробно разобрать все эпизоды с пропущенными голами. Искать крайних не стоит, проиграла вся команда.

Тренер говорил перед матчем, чтобы мы не думали о предыдущих неудачах и сконцентрировались лишь на этом поединке. Мы планировали использовать их слабые стороны, а именно строить атаки через центр. У Ворсклы не самая быстрая пара центральных защитников, и наши скоростные нападающие должны были воспользоваться этим преимуществом, однако это не получилось", — с сожалением констатировал украинский центральный защитник.

В следующем туре УПЛ, который пройдет после паузы на матчи национальных сборных, донецкий Олимпик отправится на гостевой поединок против черниговской Десны.