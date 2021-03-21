Украина

Голкипер львовского Руха поделился своими мыслями накануне матча с Динамо.

Вратарь львовского Руха Роман Мысак прокомментировал предстоящий поединок 19-го тура украинской Премьер-лиги против киевского Динамо.

"Игровая дисциплина на поле, самоотдача и не нужно отходить от своей игры. Не следует забывать наработки на сборах и максимально постараться сделать это на футбольном поле. Все едем и надеемся на положительный результат.

Динамо очень дисциплинированно играет с сумасшедшей самоотдачей, потому что в этом очень нуждается их главный тренер. Они в хорошей форме, но на них могут повлиять игры, которые были сыграны в Лиге Европы", — приводит слова Мысака ТК Футбол 1/2/3.

Также помощник главного тренера Александр Грицай рассказал за счет чего львовяне намерены противостоять лидеру чемпионата Украины.

"Это организация игры как в обороне, так и в атаке. Будем пробовать быстрые атаки, внимательно играть в переходной фазе, а также искать счастье у чужих ворот", — добавил Грицай.

Напомним, поединок Динамо — Рух пройдет сегодня, 21 марта в 17:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна как текстовая онлайн-трансляция матча, так и видео онлайн-трансляция.