Украина

Представляем вашему вниманию прямую трансляцию поединка 19-го тура УПЛ.

В матче 19-го тура украинской Премьер-лиги киевское Динамо на своем поле примет львовский Рух.

В поединке первого круга чемпионата Украины между этими командами была зафиксирована победа "бело-синих" со счетом 2:0. Тогда голами отметились Де Пена и Родригес.

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Следить за событиями поединка Динамо — Рух вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 21-го марта, в 17:00 по киевскому времени:

После 18 игр Динамо лидирует в турнирной таблице УПЛ, опережая Шахтер на четыре очка. Рух находится на предпоследнем 13-м месте, имея в своем активе 13 баллов после 17 игр.

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